Milano, sequestrato oltre mezzo chillo di droghe

Maxi sequestro di diverse droghe e di denaro in due interventi distinti della squadra mobile di Milano negli scorsi giorni. In totale la Polizia ha trovato 237 pastiglie di ecstasy, 500 grammi di hashish, 9 di Mdma, 30 di ketamina, 35 di cocaina, 70 di marijuana e oltre 10mila euro in contanti.

Il primo intervento è avvenuto in via Cucchiari, in zona di corso Sempione a Milano lo scorso venerdì sera. La squadra mobile stava sorvegliando un appartamento in quanto ritenuto adibito alla vendita di sostanze stupefacenti. Alle 20 e alle 20.45 sono entrati due uomini che sono usciti poco dopo assieme al proprietario dell'appartamento. A quel punto gli agenti li hanno fermati. Uno non aveva addosso nulla e non è stato fermato.

Addosso ad un italiano di 23 anni con precedenti specifici sono stati trovati diversi involucri di cocaina, hashish, ketamina e Mdma e 95 euro. Il proprietario dell'appartamento è invece un italiano di 30 senza precedenti. In casa sono stati rinvenuti su un tavolo 69 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, mentre in una cassaforte erano custoditi 553 grammi di hashish e circa 3.500 euro in contanti. Al 30enne sono stati comminati gli arresti domiciliari, mentre al 23enne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini della squadra mobile si sono poi concentrati sul fornitore, un italiano di 33 anni con precedenti specifici già ai domiciliari per reati di droga nella sua abitazione in via Pastonchi