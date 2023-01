Milano, si accascia sulle scale e muore in metro

Gli agenti della Questura stanno indagano sulla morte di un uomo di 25 anni che stamani è stato visto accasciarsi su una scala mobile mentre scendeva alla stazione di Corvetto della linea Gialla della metropolitana di Milano. Il giovane, sembra un senza tetto che viveva nella zona di piazzale Lodi, è poi morto al suo arrivo all'ospedale Policlinico.

Potrebbe essere stato vittima di un malore e si sarebbe trascinato alla stazione della metro

Potrebbe essere stato vittima di un malore e si sarebbe trascinato alla stazione della metro per chiedere aiuto. E' stato visto avvicinarsi alla scala mobile in condizioni già critiche e sono stati dei passeggeri a dare l'allarme e a fare intervenire il 118 il cui personale ha cercato di rianimarlo e l'ha portato in ospedale dove non ce l'ha fatta.