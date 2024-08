Milano: continua a perseguitare l'ex, arrestata stalker 37enne

Milano: si presenta fuori dal lavoro dell'ex, arrestata stalker 37enne

Una donna di 37 anni, già denunciata per stalking dall'ex fidanzato, è stata arrestata a Milano dopo essersi presentata fuori dal ristorante in cui l'uomo, un 33enne dello Sri Lanka, lavora come cameriere. Nonostante la denuncia e le misure previste dal codice rosso, la donna ha continuato a perseguitare l'ex compagno, che aveva già segnalato più volte il suo comportamento insistente alle forze dell'ordine e l'aveva bloccata su tutti i social network.

Arrestata per stalking, in attesa di convalida in carcere

L'ultimo episodio si è verificato ieri, intorno alle 18:30, quando la vittima ha notato la presenza della donna fuori dal ristorante situato in corso Como, una zona centrale della movida milanese. Dopo aver chiamato la polizia, la stalker è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore, dove attende la convalida del suo arresto.