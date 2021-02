Milano: sino al 6/3 aperte le iscrizioni a nidi e scuole d'infanzia comunali

Milano: sino al 6/3 aperte le iscrizioni a nidi e scuole dell'infanzia comunali

Sono aperte fino alle 12 del 6 marzo le iscrizioni online ai nidi, alle sezioni Primavera e alle scuole dell’infanzia del Comune di Milano. La domanda si potrà presentare solo accedendo con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) alla pagina dedicata del sito del Comune di Milano. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo diritto di priorità nelle graduatorie.

Non possono utilizzare la normale procedura online le famiglie che sono prive di una iscrizione anagrafica oppure hanno in itinere un trasferimento di residenza da altro Comune verso il Comune di Milano. In questi casi, i genitori dovranno contattare il numero 02.02.02, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20. L’operatore del contact center li guiderà attraverso una procedura dedicata.

Procedura ad hoc, come di consueto, anche per le famiglie dei bambini non ancora nati e la cui nascita è prevista entro il 31 maggio: i genitori dovranno compilare e inviare entro il 6 marzo il modulo “raccolta dati per iscrizione nascituri” disponibile sul sito del Comune, nella pagina dedicata alle iscrizioni. Gli uffici esamineranno la documentazione inviata e contatteranno i richiedenti per completare la domanda.

Sul sito del Comune di Milano sono disponibili ulteriori informazioni nelle aree tematiche di nidi e sezioni Primavera o in quelle dedicate alle scuole dell'infanzia.