Milano, smantellata banda dei bancomat: li assaltava e faceva esplodere

SI carabinieri del Comando provinciale di Milano al termine di una lunga di indagine hanno arrestato 10 persone ritenute responsabili di una serie di assalti con esplosivi ai bancomat di banche dislocati in tutta Italia. I capi della banda abitano e sono cresciuti nel quartiere 'Pilastro' di Bologna. Le violente esplosioni causate per scardinare gli sportelli bancomat hanno spesso provocato ingenti danni alle strutture e in alcuni casi con conseguenze di inagibilita' a interi edifici.

Tra il febbraio 2017 e l'aprile 2019 sono 73 gli assalti portati a termine dalla banda in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, con un bottino che supera i 3, 5 milioni di euro. Uno degli organizzatori e' stato localizzato e arrestato a Benidorm - famosa localita' di mare della Costa Blanca spagnola - dove si era trasferito da circa un anno aprendo un ristorante di cucina italiana.