Milano, smog alle stelle: blocco del traffico martedì 18 ottobre

Martedì 18 ottobre scatta il blocco del traffico a Milano, nei Comuni di Città metropolitana oltre i 30mila abitanti ed in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo: si tratta complessivamente dei Comuni di Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano, come riportato dal sito di Regione Lombardia.

Quali divieti entrano in vigore martedì 18 ottobre

Domenica le centraline di Arpa hanno registrato per il quarto giorno consecutivo concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti di legge. Quali dunque le vetture che non possoni circolare? Lo stop riguarda le auto fino a euro 4 diesel in ambito urbano, con obbligo di spegnimento motori in sosta. Non è tutto: le soluzioni riguardano anche limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni), divieto di spandimento liquami zootecnici e divieto assoluto di combustioni all'aperto con accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio, come ricostruisce MilanoToday.