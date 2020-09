Milano, soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23 mila euro

Con una manovra che potrebbe raggiungere un valore di oltre 10 milioni di euro, la Giunta comunale ha deciso di innalzare la soglia di esenzione dall’addizionale Irpef da 21mila a 23mila euro di reddito annuo imponibile, allargando così la platea di cittadini che saranno dispensati dal pagamento dell’imposta. La decisione varata questa mattina dall’Amministrazione comunale, e valida per il 2020, si rivolge a circa 50mila cittadini e si prefigge l’obiettivo di contrastare il generale abbassamento dei redditi delle famiglie e la conseguente perdita di potere d'acquisto, dovuti anche alle conseguenze economiche seguite all’emergenza COVID 19. In questo modo, si compiono gli sforzi di intervento fissati già in campagna elettorale. La copertura delle minori entrate, stimate per oltre 10 milioni di euro, è possibile per i risparmi di spesa conseguiti dall’Amministrazione già nel preventivo pre-Covid. Resta invariata l’aliquota unica allo 0,8 %. Il provvedimento passerà al vaglio del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

"Oggi in Giunta - ha scritto su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23mila euro, allargando la platea degli esenti ad altri 50mila cittadini. Avevo preso questo impegno in campagna elettorale e oggi sono particolarmente felice di dire ai milanesi che quella promessa è diventata realtà. Non solo perché confermiamo la nostra attenzione al bisogno delle famiglie, ma anche e soprattutto perché lo facciamo in un momento in cui le conseguenze economiche dell’emergenza Covid sono sotto gli occhi di tutti. Non è una manovra indifferente per le casse del Comune, i mancati introiti supereranno i 10 milioni di euro, ma attraverso un intervento sulla spesa pianificato nei tre anni scorsi, abbiamo reso la manovra strutturale. Ma è giusto farla ed essere accanto alle famiglie, ai lavoratori."