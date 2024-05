Milano: Soldut la "Festa" per Michela Murgia al teatro Carcano

Michela Murgia avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 3 giugno, in quella data verrà ricordata al teatro Carcano di Milano. "Festeggiatemi come vi pare" è il titolo dell'evento gratuito, che è già sold out. Il nome deriva dal libro postumo, da poco pubblicato da Mondadori "Ricordatemi come vi pare".

Presenti anche Lella Costa e Marcello Fois

All'appuntamento, in ricordo della scrittrice morta lo scorso 10 agosto, organizzato da Mondadori e il teatro Carcano, saranno presenti amici come Lella Costa, Teresa Ciabatti, Marcello Fois, Alessandro Giammei, Alessio Vannetti e Fabio Calabrò. Sul canale Youtube di Mondadori sarà poi disponibili la registrazione integrale dell'evento, dove saranno proiettati anche video inediti.