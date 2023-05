Milano, sottotetto da 9 mq per 650 euro al mese: "Il water? Nella doccia..."

Milano, sottotetto da 9mq per 650 euro al mese: "Il water? In doccia"

Una nuova testimonianza delle condizioni "estreme" che gli universitari di Milano sono disposti ad accettare pur di vivere in una zona semicentrale della città. La storia è quella di Alessandro Cerioni, 24 anni di Jesi provincia di Ancona e dottorando in fisica al Politecnico, che alla Stampa ha voluto raccontare la sua vita in un sottotetto di nove metri quadri in zona Porta Venezia: "Non mi lamento dell'alloggio in cui vivo, purtroppo non ho avuto molto tempo per cercare e mi sono accontentato di quello che ho trovato. Volevo essere in una zona comoda e centrale della città per viverla al meglio, ma ho dovuto accettare una soluzione quasi estrema, per fortuna a casa ci sto soltanto per dormire". L'affitto? Al mese 650 euro, a cui si aggiungono circa 100 euro ogni due mesi per le bollette. il comfort è poco: il bagno, ad esempio, è nella doccia.

In Svezia borse di studio da 30mila euro per sostenere le spese universitarie

Cerioni ha scelto il Politecnico perchè è "un'eccellenza e un'università rinomata a livello mondiale", ed ha voluto fare un "investimento per il mio futuro". Il giovane sottolinea un apparente paradosso: "Aumenta la presenza di studenti in città, ma sembra diminuita la capacita di accoglierli". La situazione sembra essere impazzita anche a livello di costi: "Anche durante la triennale mi sono trasferito a Milano, ma il prezzo degli affitti 6 anni fa era molto diverso: c'erano più alternative e soluzioni migliori". Tutt'altra storia, ha raccontato, la sua precedente esperienza in Svezia. Dove i costi erano sì elevati, ma c'era anche una borsa di studio da 30mila euro annui che faceva tutta la differenza del mondo.

Lo studente a fine mese lascerà ad ogni modo il suo sottotetto: ha trovato su Instagram una stanza singola in zona Piola a 620 euro al mese utenze escluse. Ma il sottotetto, è facile immaginare, non resterà sfitto a lungo.