Milano: spaccio e risse, sospesa licenza a un bar di Legnano

Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza al bar Punta Cana in via Pontida a Legnano. Ieri gli agenti del commissariato Legnano hanno notificato la sospensione al titolare dell'attività in quanto, a seguito di controlli svolti quest'anno tra gennaio e luglio, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti di polizia, in particolare per spaccio, reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso giugno i poliziotti sono intervenuti presso il locale per la segnalazione di persone coinvolte in una rissa nel corso della quale due uomini sono stati aggrediti da alcuni clienti. Inoltre i residenti di zona hanno presentato diversi esposti in cui segnalano la presenza di avventori i quali, con il loro comportamento, turbano la quiete pubblica, creando degrado nella zona e problemi di pubblica sicurezza sia per le persone residenti che per i passanti.