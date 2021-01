Milano, sparatoria di Capodanno con due feriti gravi: arrestato 41enne



La polizia ha arrestato l'autore della sparatoria avvenuta la notte di capodanno in via Gigante, dove due uomini furono feriti gravemente. Coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha portato in carcere, in esecuzione di un provvedimento di fermo, un cittadino albanese di quarantuno anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio e delle lesioni gravi e aggravate, commessi con arma da fuoco.



I due cittadini feriti sono marocchini: uno dei due è tuttora ricoverato in ospedale in pericolo di vita.