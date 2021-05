Milano, "Strada x Strada" la mobilitazione del PD in 50 quartieri

Si chiama Strada X Strada l'iniziativa che il PD Milano Metropolitana mette in campo questo weekend, con 50 banchetti in tutti i quartieri della città, sabato 29 e domenica 30 maggio. Militanti, volontari, eletti in Comune e nelle istituzioni incontreranno le cittadine e i cittadini, per raccontare quanto fatto in questi dieci anni di amministrazione Pisapia e Sala, illustrare il programma per il lavoro dei prossimi cinque e ascoltare le proposte su come cambiare la città e i suoi quartieri.

A chi si recherà ai banchetti, infatti, sarà data la possibilità di apporre dei post-it con le proprie idee e suggerimenti su una mappa di Milano di dimensioni 70x100, che verranno poi digitalizzati e andranno ad arricchire il programma del PD.

“Milano, una città che ha investito nella crescita sostenibile – afferma la segretaria del PD Milano Silvia Roggiani - ha scalato classifiche internazionali e si è impegnata a non lasciare indietro nessuno, adesso deve ripensarsi per rispondere a necessità e bisogni nuovi, generati dalla crisi della pandemia. Per noi la ricetta è una città policentrica a 15 minuti e, con i nostri consiglieri e assessori, abbiamo già messo in campo azioni che vanno in questa direzione, ridando vita a più di 70 piazze e aprendo nuovi servizi di prossimità. Sabato e domenica vogliamo confrontarci con i cittadini e ascoltare come immaginano la città del domani, perché vogliamo adesso la sfida più grande è realizzare il cambiamento di Milano, per e con i milanesi”.