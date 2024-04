Milano, stretta contro la movida. Ma a rischio è il gelato

In arrivo una stretta contro la movida selvaggia a Milano. La nuova ordinanza entrerà in vigore il 17 maggio e durerà fino al 4 novembre. Non senza le attese polemiche, visto che il regolamento va a toccare anche gelati e acqua. Almeno secondo le critiche dei commercianti, infatti, nelle zone interessate dal provvedimento potrebbe diventare difficile mangiare un gelato o bere una bottiglietta d'acqua in quanto il testo del Comune introduce "il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche ed analcoliche" da mezzanotte alle 6 del mattino".

Milano: dalla Darsena all'Isola, ecco le zone interessate

Le zone che verrebbero interessate dal provvedimento sono quelle più a "rischio", dove in questi anni i residenti hanno più volte lamentato degrado, schiamazzi e disturbo notturno, come Lazzaretto, Isola, Garibaldi, Darsena, corso Como, Arco della Pace e Sarpi. Adesso la palla passa agli esercenti che hanno venti giorni per portare le loro richiesta e i dubbi a Palazzo Marino Per il segretario generale della Confcommercio di Milano, Marco Barbieri, si tratta di un "provvedimento che non servirà a contrastare la mala movida ma colpirà cittadini, turisti e imprese".