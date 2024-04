Milano, "Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza" con Weroad VIDEO

La campagna pubblicitaria lanciata da Weroad, un'azienda specializzata nell' organizzare viaggi per gruppi di turisti sconosciuti tra loro, ha fatto parlare di sé con un cartellone apparso sulla facciata di un condominio di corso XXII marzo a Milano. L'invito diretto, "Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza", firmato da Weroad, ha attirato l'attenzione di numerosi automobilisti che hanno deciso di suonare il clacson sotto il palazzo, interpretando l'invito come una conferma del loro desiderio di staccare la spina e concedersi una pausa. Fabio Bin, cofondatore e chief marketing officer di Weroad, ha condiviso il successo apparente della campagna tramite un post accompagnato da un video su LinkedIn.

Da "Suona il clacson" a "Prenota un Weroad": la pubblicità cambia rotta

Come riporta MilanoToday, Fabio Bin ha spiegato: "Volevamo complementare la campagna che abbiamo in questo momento sui mezzi pubblici a Milano e andare ad attirare la giusta attenzione anche di chi utilizza l'auto ma evitando spazi di billboard classici che nel traffico dei pendolari rischiano di passare inosservati tra i tanti. Quindi abbiamo speso settimana per trovare il giusto impianto per dimensione e posizionamento che fosse in grado di attirare per una campagna poco acusticamente sostenibile ma che non passasse inosservata". Ha continuato: "No, è tutta una balla. È che abbiamo avuto una possibilità di last minute con poche ore per produrre la creatività, così abbiamo improvvisato. Pare che abbia funzionato". Tuttavia, il rumore generato ha causato preoccupazioni per l'inquinamento acustico e il disturbo ai residenti, come evidenziato dallo stesso Bin nel suo post su LinkedIn. Di conseguenza, l'azienda ha modificato la pubblicità, cancellando la frase "suona il clacson" e sostituendola con l'invito "prenota un Weroad", al fine di ridurre le possibili problematiche legate al rumore e rispettare le esigenze dei residenti.