Milano, Taxi: "Senza negozi e ristoranti ripartenza lontana"



«Noi come tanti cittadini e lavoratori rispettiamo le scelte che questo Governo -spiega Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi di Milano- prende per la tutela della Salute pubblica. Certo è che ad oggi, qui a Milano, pesa in maniera considerevole se non totale, sul nostro lavoro, la chiusura di alcune attività sul territorio, ristoranti su tutti ma anche quella di tanti altri esercizi commerciali che direttamente o indirettamente ci portano lavoro. Se ci sarà margine per alcune riaperture nei prossimi giorni o una rimodulazione degli orari in virtù di quella che dovrebbe essere una migliore situazione dal punto di vista sanitario potremo avere quantomeno dei margini e delle prospettive di ripresa. Questa praticamente “zona rossa” continua che ci sta paralizzando da mesi, salvo qualche giornata sotto le feste di Natale, sta mettendo in crisi noi e tanti altri in maniera preoccupante. Se ci sono le condizioni per delle riaperture ci auguriamo che chi di competenza intervenga in maniera celere».