Milano, Telefono Donna rimane attivo 24h durante le festività

All'aumento dei casi di violenza, Telefono Donna risponde con la maggior presenza sul territorio e il potenziamento del servizio che già offre da oltre 30anni di attività. Per essere ancora più vicine alle vittime, ha aperto recentemente "La Luna Nuova" un servizio di pronto intervento insieme all'Ospedale di Niguarda, una struttura di accoglienza che opera in accordo con i Pronto Soccorso dell'area metropolitana milanese per rafforzare la rete degli interventi e per offrire una via d'uscita sicura alle donne.

Telefono Donna, offrire un servizio professionale e costruttivo

"Tutto quello che facciamo - dichiara la fondatrice di T.D. Stefania Bartoccetti - è anche frutto della collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano, quello degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Lombardia oltre all'Ordine dei Farmacisti per offrire gratuitamente un servizio professionale e costruttivo affinché una donna possa iniziare un percorso di rinascita e di valorizzazione di sé "