Milano, terza apertura per Hekfanchai. Ma punta a quota 100



"Hekfanchai: dove Hekfan significa mangiare, e Chai vuol dire giovane. Nel nome Hekfanchai c’è tutta la nostalgia per i cibi di Hong Kong con cui siamo cresciuti". Questa la premessa alla base dello street food di Hong Kong che sta conquistando Milano.



Ai due località esistenti in via Padova 3 e in via Giovanni Battista Niccolini 29, si aggiunge ora un terzo, in via Francesco Sforza 49, che si differenzia per gli ambienti più generosi che permettono di fermarsi anche per pranzo o cena.



“Il nostro obiettivo è aprire nelle maggiori città italiane, arrivando poi a una totalità tra i 60 e i 100 locali”, ha sottolineato a Pambianco Wine&Food il CEO Eric Yip. Tra le specialità in menu, firmato dallo chef Kin Cheung, ci sono il tofu fritto, gli involtini di soia con gamberi tartufati, i ravioli Cheung Fun, i wanton di gamberi in zuppa, i toast Hong Kong Taste e tanto altro.