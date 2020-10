Milano, Torino e Genova: alleanza contro la povertà alimentare

Milano, Torino e Genova uniscono le forze per combattere la poverta' alimentare, facendo tesoro delle rispettive esperienze maturate durante il lockdown. L'idea di mettere a sistema le tre citta' metropolitane, con proposte comuni da sottoporre al governo come esempio nazionale sul tema, e' nata dal palco di Terra Madre, in occasione del convegno "Sistemi territoriali per contrastare la poverta' alimentare". A lanciare la possibile alleanza, e' stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "O dal Governo parte una sensibilizzazione e un'azione su questo tema - ha detto - oppure la mia proposta e' che alcune citta', come Milano, Torino e Genova, trovino formule per condividere le azioni, perche' e' il momento di farsi sentire con le parole e con l'esempio". "C'e' molto da fare - ha aggiunto - pero' questo e' il momento della verita'. O il nostro Paese dimostra nei fatti e non a parole che questo e' un tema, o la politica dimostra di avere volonta' di affrontarlo, oppure ci tocchera' arrangiarci tra di noi. Milano e' disponibile a una collaborazione tra citta'".

Disponibile a collaborare su azioni comuni, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Molti progetti sono simili - ha detto Appendino - noi ci siamo. Le politiche strutturali da cittadine dovranno andare al di la' dei confini cittadini. Noi sindaci siamo il primo e l'ultimo terminale. Gestiamo le emergenze e le risposte al primo bisogno. Le citta' devono strutturarsi e rendere definitivi quei progetti che sono emersi durante le emergenze". A raccogliere l'invito anche il sindaco di Genova: "Sono assolutamente d'accordo - ha detto Marco Bucci -, vedo Torino, Genova e Milano come una grande citta' metropolitana, con il Pil, le risorse naturali, le Alpi il mare, la tecnologia e le persone migliori d'Europa".