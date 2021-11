Milano, torri di via Tofano abbattute: al loro posto edifici super efficienti

"Le torri di Via Tofano non ci sono più, ora parte la loro sostituzione", scrive su FB il neo assessore alla Casa e Piano Quartieri, Pierfrancesco Maran. "Le torri di Via Tofano rappresentavano fino a pochi mesi fa parte (un po' inquietante a dire il vero) integrante del panorama dell'ovest Milano. Due torri molto malmesse che dovevano essere abbattute da decenni. L'intervento si è concluso nello scorso mandato con l'assessore Rabaiotti e devo dire che è stato uno dei (purtroppo non tantissimi) casi dove i cittadini si sono complimentati per la qualità del lavoro e l'attenzione al vicinato della ditta che ha fatto le demolizioni", ha spiegato Maran.

"Son stato ad incontrarli alcuni giorni fa perché nelle prossime settimane partiranno i lavori di edificazione dei due caseggiati che le sostituiranno, un intervento con alti parametri di efficienza energetica che fa parte degli obiettivi di rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico. I lavori dureranno due anni", conclude l'assessore alla casa.