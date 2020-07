Milano: trans uccisa con oltre 50 coltellate, fermato presunto omicida



I carabinieri del nucleo Investigativo di Milano, a conclusione di serrate indagini, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio della transessuale 48enne di origine brasiliana Emanuel Alves Rabacchi avvenuto il 20 luglio scorso in via Plana, zona piazzale Firenze.



Il fermato è anche accusato di strage, per aver lasciato aperto il gas della cucina della vittima, nel tentativo di provocare un'esplosione che potesse anche cancellare le prove del delitto.