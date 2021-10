Milano, travolto da un'auto dopo l'incidente: muore un 24enne

Tragedia in tangenziale a Milano all'alba di domenica: un 24enne residente a Novara è morto a seguito di un incidente stradale sull'allacciamento tra la Tangenziale Ovest e l'A7 in direzione di Corsico. L'incidente o attorno alle 5 quando l'auto sulla quale viaggiava il 24enne, con a bordo due amici di 23 e 25 anni, si è scontrata con un furgoncino finendo contro i new jersey. Il 24enne avrebbe perso i sensi e sarebbe stato aiutato a stendersi in strada dagli amici. Un'altra vettura, guidata da un 26enne, ha però travolto il giovane, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con diversi mezzi. Gli altri ragazzi coinvolti nell'incidente non versano in gravi condizioni. Il 25enne è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas, il 26enne dell'auto investitrice è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Carlo e il 23enne in codice verde all'ospedale di Rozzano. Sarà ora l'autopsia a stabilire se il ragazzo sia morto per le conseguenze dei traumi del primo o del secondo incidente.