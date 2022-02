Milano, turista statunitense derubata in Corso Como: un arresto

E' finito in manette un 26enne italiano di origini maghrebine, accusato di essere uno dei due aggressori di una turista statunitense di 29 anni. I fatti risalgono allo scorso 25 settembre, all'uscita da una discoteca in via D'Azeglio a Milano, in zona Corso Como. I due aggressori assalirono la 29enne che era in compagnia di un amico italiano di 28 anni, scippando due catenine e la borsetta per poi scappare a piedi. Ma al loro inseguimento c'erano lo stesso 28enne ed un poliziotto fuori servizio che aveva seguito la scena, che riuscirono a recuperare una delle due collane. Ma uno dei due rapinatori estrasse il coltello ferendo entrambi gli inseguitori.

Rapina in Corso Como: un arrestato ed un identificato

Grazie a un complesso lavoro di tabulati, analisi delle videocamere comunali di sorveglianza, testimonianze e utilizzo del software di riconoscimento facciale della Scientifica, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno individuato il presunto responsabile della rapina e accoltellamenti arrestandolo. Il suo complice sarebbe stato identificato.