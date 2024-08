Milano: turisti delle Mauritius aggrediti e rapinati, un arresto

A Milano, una famiglia di turisti provenienti dalle Mauritius è stata brutalmente aggredita e derubata da due uomini nei pressi della stazione della metropolitana di Piazzale Lotto. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, quando i due malviventi hanno attaccato il padre e il figlio maggiore, utilizzando un coccio di bottiglia come arma e spruzzando spray al peperoncino negli occhi del giovane. Dopo aver percosso il padre, i rapinatori hanno strappato le collane indossate da tutti i membri della famiglia, fuggendo con il bottino.

Arrestato uno degli aggressori, caccia al Complice

Il giorno seguente, la polizia ha individuato e fermato uno dei sospettati, un 17enne marocchino senza fissa dimora, riconosciuto dalle vittime. Il giovane, che risulta essersi allontanato da una struttura di accoglienza in Spagna, è stato portato nel carcere minorile Beccaria in attesa dell’interrogatorio di convalida. Nel frattempo, le autorità sono ancora alla ricerca del secondo aggressore coinvolto nella rapina. Fortunatamente, le ferite riportate dalla famiglia sono state lievi, con il figlio maggiore trattato per una leggera irritazione agli occhi e gli altri membri con qualche contusione al collo.