Milano, tutte le migliori mostre a gennaio 2023

Zerocalcare – Dopo il botto Fabbrica Del Vapore – fino al 25 aprile 2023 - Dal lunedì alla domenica

Michele Rech, in arte Zerocalcare, classe 1983, fumettista italiano, è tra le figure più interessanti, complesse e di denuncia della scena culturale contemporanea. La mostra "Dopo il botto" con oltre 500 tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e un’opera site specific, vuole raccontare la frammentazione sociale all'indomani della pandemia; l'accrescimento delle paure all'epoca di una crisi globale e di un conflitto nel cuore dell'Europa; il forzato isolamento e la solitudine che hanno inevitabilmente generato disgregazione e causato la perdita di contatto con la realtà; la politica e le resistenze.

Mostra Max Ernst a Milano, in esposizione 400 opere Palazzo Reale

Fino al 26 febbraio 2023 - Da martedì a domenica ore 10:00-19:30, giovedì chiusura alle 22:30. Ultimo ingresso un'ora prima. Lunedì chiuso.

Arriva a Milano la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst, pittore, scultore, poeta e teorico dell'arte tedesco, poi naturalizzato americano e francese. Sono oltre 400 le opere tra dipinti, sculture, disegni, collage, gioielli e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, in Italia e all'estero. Max Ernst, profondo conoscitore e visionario interprete della storia dell’arte La vastità di temi e sperimentazioni dell'opera di Ernst si estende lungo settant'anni di storia del Ventesimo secolo, tra Europa e Stati Uniti, sfuggendo a ogni definizione. Profondo conoscitore e visionario interprete della storia dell'arte, della filosofia, della scienza e dell'alchimia, Max Ernst viene presentato in questo contesto come umanista in senso neorinascimentale. Al piano nobile di Palazzo Reale i visitatori potranno immergersi in un itinerario che ripercorre l'avventurosa parabola creativa dell'artista, segnata dai grandi avvenimenti storici del Ventesimo secolo e costellata di amori straordinari e amicizie illustri. Il percorso narra le vicende biografiche di Ernst raggruppandole in quattro grandi periodi, a loro volta suddivisi in nove sale tematiche che dischiudono approcci interdisciplinari alla sua arte.

Andy Warhol – La pubblicità della Forma Fabbrica del Vapore

Dal lunedì alla domenica Venerdì 6 Gennaio: 9.30 - 20.30 Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Dopo il successo della Mostra di Roma nel 2018 al Complesso del Vittoriano oggi Falcioni vuole omaggiare la sua città adottiva Milano con una esposizione costituita da più di 200 opere uniche sulle 300 esposte. Nel percorso di visita anche il computer Commodore Amiga 1000 con le sue illustrazioni digitali, geniali antesignane degli NFT; la ricostruzione fedele della prima Factory e una parte multimediale con proiezioni di film da vedere con gli occhialini tridimensionali. Richard Avedon. Relationships Palazzo Reale – fino al 29 gennaio 2023 - Aperture straordinarie: domenica 1 gennaio 14:30-19:30, venerdì 6 gennaio 10:00-19:30. Orari di apertura: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 -19.30, giovedì ore 10.00 – 22.30 (la biglietteria chiude un’ora prima). Resta aperta fino al 29 gennaio 2023, a Palazzo Reale, la mostra Richard Avedon: Relationships, che ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera di Richard Avedon (1923-2004) attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). La mostra, curata da Rebecca Senf, responsabile della collezione del Center for Creative Photography, approfondisce le caratteristiche innovative dell’arte di Avedon che ne hanno fatto uno degli autori più influenti del XX secolo. Il percorso espositivo, suddiviso in dieci sezioni – The Artist, The Premise of the show, Early Fashion, Actors and Directors, Visual Artists, Performing Artists / Musicians and writers / Poets, Avedon’s People, Politics, Late Fashion, Versace – si costruisce attorno alle due cifre più caratteristiche della sua ricerca: le fotografie di moda e i ritratti.

Leonardo3 Museum Piazza della Scala – dal lunedì alla domenica

“Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo”, ospitata in Piazza della Scala, all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, è una delle mostre permanenti da visitare in città. Aperta nel 2013 nelle prestigiose Sale del Re, la mostra è ormai diventata un museo de facto e rappresenta un’occasione unica di scoperta e approfondimento del multiforme genio leonardesco. Al pubblico viene offerta la possibilità di interagire con oltre 200 macchine interattive in 3D e ricostruzioni fisiche funzionanti, quasi tutte mai realizzate prima. La mostra si è arricchita nel tempo di nuove straordinarie invenzioni leonardiane: la Barca a pale, la Macchina volante CA176, l’Organo Positivo Continuo e il dipinto perduto della Battaglia di Anghiari.