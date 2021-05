Milano, uccise il figlio di due anni: padre condannato all'ergastolo

Ergastolo per Alija Hrustic, che ha ucciso in casa il figlio di due anni il 22 maggio 2019. E' quanto ha stabilito la corte d'assise di Milano al termine del processo di primo grado accogliendo la richiesta pena del pm Giovanni Cavalleri. L'imputato, 26 anni, e' stato ritenuto colpevole anche delle accuse di tortura e maltrattamenti famigliari nei confronti solo della moglie ma non delle altre due figlie.

"Non mi aspettavo francamente la condanna per la tortura per come e' stata ricostruita in atti ne' mi aspettavo l'ergastolo. Speravo in una condanna a 30 anni nel senso che l'avrei ritenuta piu' attinente ai fatti cosi' come sono stati ricostruiti al di la' degli articoli della stampa". E' il commento a caldo dell'avvocato Giuseppe De Lalla, difensore di Aliza Hrustic. Il legale ha inoltre anticipato l'intenzione di ricorrere in appello. Durante la sua arringa di due ore De Lalla aveva sostenuto che "il bambino e' morto perche' l'ha picchiato, ma l'imputato non voleva ucciderlo". Alla luce di questa lettura, la difesa aveva chiesto alla corte d'assise la derubricazione dell'accusa di omicidio volontario in quello di preterintenzionale. Inoltre per la difesa Hrustic andava assolto dalla tortura e dai maltrattamenti famigliari con la formula del fatto non sussiste.