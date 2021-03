Milano, un hub della moda nell’ex Spazio Krizia

In via Manin presso il Palazzo Melzi d’Eril, fino a poco tempo fa occupato dallo Spazio Krizia, nasce un nuovo hub della moda. Il progetto - spiega fashionmagazine.it - è ideato da Manuel Faleschini, fondatore di Waycap, azienda specializzata nella produzione di accessori moda. L’imprenditore veneto ha infatto acquistato i 3mila metri quadrati dell’ex Spazio Krizia per oltre 20 milioni di euro.

“Sarà un hub dedicato a una comunità di creativi globale, non ospiterà solo gli uffici di Waycap ma sarà un incubatore di idee, dove i giovani talenti potranno lavorare e presentare al pubblico le loro creazioni, oltre a ospitare mostre, incontri, un ristorante e altri eventi”, ha raccontato Faleschini a fashionmagazine.it.