Milano, una cena al tartufo per i senzatetto

L’Associazione Nazionale Tartufai Italiani festeggia il primo compleanno dell'app Truffle Market. La prima applicazione al mondo per la compravendita del tartufo italiano, dove i tartufai stessi mettono in vendita il loro bottini senza intermediari il 23 giugno a Milano.

L’app tutta Italiana nata da una start-up è disponibile gratuitamente su Android e Iphone in 90 paesi del mondo, e sfrutta la Blockchain per dare tracciabilità al tartufo italiano. Oggi festeggia il primo anno di vita e i 10.000 download. In collaborazione con Mutuo Soccorso Milano, si è avviata una gara di solidarietà tra i tartufai.: “Dopo aver portato il tartufo nelle migliori tavole del mondo, ora gli ultimi verranno trattati meglio dei primi” dichiara Riccardo Germani Presidente dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani.

Insieme lo chef Nicola Ferrelli e ilpresidente dell’’Associazione Nazionale Tartufai Italiani

Saranno lo chef Nicola Ferrelli insieme al presidente dell’’Associazione Nazionale Tartufai Italiani Riccardo Germani a preparare centinaia di pasti a base di tartufo Tuber Aestivum Vittadini fresco nella sua trattoria di Via Carlo Farini, 6, per i senza tetto di Milano, una collaborazione con Mutuo soccorso Milano che già si occupa di portare ogni settimana pasti caldi a chi vive ai margini della metropoli, un gesto di solidarietà come da tradizione meneghina, e grazie al loro Food Truck, i ragazzi e le ragazze di Mutuo Soccorso Milano distribuiranno la cena che verrà composta da un primo un secondo e un contorno tutto a base del prezioso tartufo fresco.

“Questa iniziativa serve a dare visibilità al mondo del tartufo ed in particolare a quello italiano - dichiara Riccardo Germani, presidente di Asso Tartufai - In attesa che il settore sia normato, noi facciamo proposte concrete per innovare il settore. Con Truffle Market diamo tracciabilità e sicurezza al settore, valorizziamo i tartufai, entrando in contatto diretto coi consumatori, evitando che tartufi provenienti da altri paesi possano essere venduti o mangiati come italiani”. Dopo un anno dal lancio l’app, una piccola eccellenza italiana in grado di unire tecnologia e tradizioni, è stata scaricata da oltre 10.000 utenti in 79 paesi.

Milano, 23 giugno 2022:, dalle ore 18.00 in via Carlo Farini 6:

-18.00 conferenza stampa

-19.00 cooking class e preparazione pasti



-20.00 Stazione Centrale: Distribuzione pasti caldi ai senzatetto a cura di Mutuo Soccorso Milano

-21.00 cena benefica solo su prenotazione 0229060440