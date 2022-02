MILANO UNICA 2022 verso il futuro: le foto

Si è svolta in presenza la 34ª edizione di MILANO UNICA presso la location Fieramilano Rho. dove 270 aziende espositrici, di cui 224 italiane e 46 straniere, hanno presentato le collezioni di tessuti e accessori dell'alto di gamma per uomo, donna e bambino A/I 2022/2023.Alessandro Barberis Canonico, Presidente di Milano Unica ha dichiarato durante l'apertura della manifestazione che la fiera in presenza è molto importante per valorizzare i nostri prodotti,che, non mi stancherò mai di ripetere, vanno necessariamente vissuti cogliendone l'essenza attraverso tutti i cinque sensi.



MILANO UNICA 2022, presenze in crescita



Il valore dell'incontro risiede anche nello scambio diretto di informazioni e il confronto che genera ispirazioni verso nuovi progetti. Il pubblico presente ha ammirato le collezioni di tessuti e accessori dell'alto di gamma per uomo, donna e bambino Primavera/Estate 2023, si è registra la presenza in crescita (+27%) di espositori rispetto alla precedente edizione di luglio 2021, tradizionalmente più partecipata. Sono infatti 343 gli espositori, di cui 291 italiani (+30%) e 52 stranieri (+13%), che con la loro partecipazione, concorrono a dimostrare la fiducia nel futuro di un settore strategico della manifattura Made in Italy.



Servizio realizzato da Nick Zonna