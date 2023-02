Milano, uomo accoltellato in strada. È grave

Un uomo è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a Milano, e le sue condizioni sono gravi. Lo riporta l'agenzia Ansa, che scrive che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Le indagini sul fatto di sangue sono condotte dalla polizia intervenuta sul posto in via Abbiati, nel quartiere di San Siro - dopo una segnalazione.

La vittima ferita non è stata ancora identificata e non vi sono ancora particolari sull'aggressione.