Milano, uomo gravemente ferito dentro a un furgone: ha perso la vita

L'allarme è stato dato da alcuni passanti: all'interno di un furgone parcheggiato in via Pindaro a Milano nel pomeriggio di lunedì 27 giugno si trovava un uomo in gravi condizioni, con severe lesioni al braccio. I medici lo hanno trovato ancora cosciente e hanno provato a tamponare la grave emorragia per poi trasportarlo all'ospedale di Sesto San Giovanni, dove tuttavia è spirato. Si tratta di un senzatetto 50enne già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'arma che ha inflitto le ferite al braccio è un taglierino trovato di fianco al corpo, l'ipotesi prevalente è quella del suicidio