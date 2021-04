Milano, uomo impiccato in un parco in via Argelati

Un giovane e' stato trovato morto nella mattina del 12 aprile a Milano, impiccato a un albero in un giardino pubblico in via Argelati. Il cadavere e' stato notato da alcuni passanti, da una vicina area cani. La persona impiccata e' un 28enne. Il 118, una volta sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La Polizia ha avviato delle indagini sulla dinamica dei fatti.