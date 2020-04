Milano, uomo vaga completamento nudo in corso Buenos Aires. VIDEO

Milano

Milano: uomo nudo in corso Buenos Aires Milano, uomo vaga completamento nudo in corso Buenos Aires Scene incredibili in Corso Buenos Aires a Milano nella giornata di ieri: un uomo di 43 anni è stato visto aggirarsi completamente nudo nel quartiere semideserto. Andava dicendo di "essere stato appena derubato di tutto ciò che aveva", tra lo sconcerto delle persone che lo hanno incontrato. All'altezza di piazzale Lima è stato intercettato da una pattuglia della Polizia di Stato e condotto al Fatebenefratelli. L'uomo sembra essere affatto da problemi psichiatrici ed è attualmente tenuto in osservazione dai medici.