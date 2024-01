Milano, Varrone diversifica e apre una pizzeria

Varrone si espande e apre a Milano Varrone Pizza. Il ristorante si trova in via Faruffini 15, zona Wagner. E fa seguito all'apertura, ormai dieci anni fa, di La Griglia di Varrone in Stazione Garibaldi. Originario di Lucca, il gruppo di Massimo Minutelli procede dunque con la propria espansione. Che è tale anche nei conti come riporta il Gambero Rosso: l'azienda ha fatturato nel 2022 3,2 milioni di euro. A Lucca ha aperto in estate anche Varrone Pasta. Cinque in totale i locali tra Toscana e Lombardia.

Varrone Pizza: stile napoletano contemporaneo e materie prime di qualità

Varrone Pizza a Milano aprirà solo a cena dal 24 gennaio. Novanta i coperti, la proposta è quella di una pizza in stile napoletano contemporaneo con materie prime di alta qualità, privilegiando produzioni biologiche, presidi Slow Food e aziende di alta fascia internazionali.