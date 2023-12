Milano, venerdì nuovo sciopero del trasporto pubblico

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti pubblici venerdì prossimo. A Milano l'iniziativa riguarderà i lavoratori dell'Atm dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. L'agitazione - proclamata da Usb, Al Cobas e Cub - era stata indetta in un primo momento per il 27 novembre scorso e l'iniziativa era stata ridotta a 4 ore dalla precettazione disposta dal Ministero dei Trasporti. Da lì la decisione dei sindacati di indicare una nuova data. Nei giorni il ministro Matteo Salvini aveva ribadito di voler "ovviamente continuare a garantire il diritto di sciopero perché la Costituzione lo prevede" ma che per l'astensione del 15 dicembre, "sotto Natale, farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi". Iscriviti alla newsletter