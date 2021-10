Milano, vetrine spaccate nella sede all'Ortica di Pd e Anpi

Atto vandalico, all’Ortica, nella notte. Sono state infatti danneggiate le vetrine dello spazio dove trovano casa diverse associazioni di zona. A riferirlo e’ Roberto Cenati, presidente provinciale di Anpi Milano. Nella sede di via San Faustino 5, infatti, vi sono Anpi, Aned, Circolo culturale, Partito democratico e l’associazione Orme. “Il grave atto vandalico e provocatorio volto a colpire le associazioni che con le loro iniziative contribuiscono a rendere vivo e importante il quartiere Ortica desta in noi profonda preoccupazione e costituisce uno sfregio alla storia e ai valori democratici e antifascisti della nostra città. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire per individuare i responsabili di questo ignobile atto”, commenta Cenati.

Roggiani (Pd): "Gesto vile"

"Non ci solo parole rispetto ad un gesto vile, che desta in noi solo sdegno e profonda amarezza". Così la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani in merito ai danneggiamenti delle vetrine dei locali dove hanno sede alcune associazioni tra cui circolo del PD "Da Gobba all'Ortica", Orme Memoria, ANPI, ANED, Sindacato Pensionati, OIKIA. "Non sappiamo se dietro questa azioni ci sia semplice vandalismo, frutto di una bravata, o qualcosa di più, quel è certo è che si colpiscono piccole realtà del territorio, luoghi di aggregazione aperti a tutti, per i quali anche una vetrina spaccata è causa di un danno economico gravoso. Chi pagherà per questo adesso? Esprimiamo la più totale solidarietà e vicinanza alle associazioni colpite e ci auguriamo che i colpevoli vengano identificati al più presto, certi che non saranno simili azioni a fermare la voglia e l'impegno di tenere vive realtà associative, che rappresentano importanti presidi democratici per il quartiere".

Scavuzzo: "Risveglio amaro, sostegno dall'Amministrazione"

"Un risveglio davvero amaro per l’Ortica, stamattina. Le vetrine dei locali di via San Faustino 5, sede di diverse associazioni, tra cui Anpi, Aned, Orme e anche del mio comitato elettorale, sono state prese di mira dal gesto di vigliacchi che nella notte hanno pensato di poter intimidire, offendere, spaventare. Non è e non sarà mai così. Tutto è già all’attenzione della Questura, con le dovute denunce. Ma il segnale che voglio dare ora è che l’impegno delle tante persone attive per questo bellissimo quartiere in queste associazioni andrà avanti, più forte se possibile. Con il mio sostegno e con il sostegno dell’Amministrazione, a dimostrazione che i valori su cui si fonda la nostra Costituzione vanno testimoniati e difesi ogni giorno contro la vigliaccheria e l’ignoranza che spesso, purtroppo, si trasformano in violenza". Così in un post la vicesindaco Anna Scavuzzo sui danneggiamenti alle vetrine dei locali di via San Faustino.