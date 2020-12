Milano

Natale a Milano Milano, vigilia in zona rossa: vuote le vie dello shopping Milano si sveglia alla vigilia di Natale in zona rossa. Il centro storico è vuoto. Pochissime persone a passeggio per piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele e vie dello shopping, complici le tantissime serrande abbassate.