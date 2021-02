Milano, violenta lite tra due clochard sabato notte

Milano, violenta lite tra due clochard nella tarda serata di sabato: i fatti tra via Farini e piazzale Maciachini: i senzatetto, romeni rispettivamente di 40 e 50 anni, hanno iniziato a discutere; l’alterco si è fatto via via più acceso, fino a quando il più giovane dei due ha tirato fuori un coltellino e ha colpito l’altro. Entrambi sono finiti in ospedale: uno al Policlinico per la ferita ricevuta ma non corre pericoli di vita.