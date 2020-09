Milano, violenze e aggressioni sui Navigli

Giro di vite delle forze dell'ordine nei luoghi della movida milanese tornati ad affollarsi con il rientro dalle ferie. Ore critiche nella notte di sabato, con diverse aggressioni avvenute in zona Navigli. La Polizia ha eseguito un primo blitz alla fermata Garibaldi della linea verde contro atti di vandalismo ad opera di giovanissimi in transito: controllate ben 261 persone, 25 delle quali con precedenti. Denunciati quattro minorenni in possesso di armi da taglio, anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un altro minorenne è stato indagato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Un altro andava in giro con una pistola da soft air cui aveva rimosso il tappo rosso. Dieci i multati perchè non indossavano la mascherina, 114 passeggeri della metro multat perchè senza biglietto.

Veniamo ai Navigli: una prima aggressione si verificata ai danni di due ventenni in Darsena: a colpire, una decina di ragazzi. Altri due raid nel giro di pochi minuti a poche centinaia di metri di distanza. Ed ancora, due ulteriori episodi in viale D'Annunzio e lungo il Pavese.