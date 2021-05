Milano, Lupi: io candidato? Toto-candidato non porta bene a centrodestra



"Io candidato a Milano? Il toto candidato non ha portato bene al centrodestra, ci vediamo la prossima settima e vedremo... Lavoriamo insieme... al momento la mia candidatura non si pone, il centrodestra rappresenta più del 50 per cento della volontà di voto dei cittadini". Lo ha detto, intervistato ad Agorà su Rai Tre, Maurizio Lupi deputato di Noi con l'Italia il cui nome è girato come candidato del centrodestra alle comunali a Milano dopo la rinuncia di Gabriele Albertini. Quanto al governo Lupi ha osservato che "le riforme si devono fare, in particolare la riforma della giustizia".