milanononsipiega: il controspot del Collettivo Zam. GUARDA

#milanononsipiega: il controspot del Collettivo Zam

"Facciamo sacrifici ogni giorno, abbiamo ritmi insostenibili ogni giorno, rischiamo di non tornare a casa, risultati importanti ogni giorno sulla nostra pelle. Smantellamento della sanità pubblica. Periferie: la discarica di Milano. Ogni giorno combattiamo la paura contro il capitalismo". Questi gli slogan su cui è incentrato il contro-spot #milanononsipiega, risposta elaborata dal Collettivo Zam al video #milanononsiferma divenuto virale in questi giorni e che celebra la voglia dell'impresa milanese di non farsi arrestare dall'emergenza Coronavirus. Prospettiva, quella del Collettivo Zam, che mette invece al centro la narrazione "delle precarie e dei precari che lottano ogni giorno contro il tempo della metropoli che non si ferma mai" e che rischiano ora di "pagare il conto" una volta che "l'emergenza svela l'effimera tenuta dell'eccellenza milanese". "Ma noi vogliamo nuovi paesaggi, vogliamo un tempo dove il capitalismo si infrange contro la dignità delle nostre vite", spiega il post che accompagna il video sui social