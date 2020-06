Fontana al Pm: "Preoccupato per minacce. Tranquillo sul mio operato"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e' stato sentito come persona offesa in procura venerdi' scorso per le minacce ricevute, dopo che e' stato aperto un fascicolo dalla sezione antiterrorismo. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Il governatore si e' detto "preoccupato" per le minacce rivolte a lui e alla sua famiglia ma anche "tranquillo" per il suo operato da governatore e per l'impegno messo in campo nella gestione dell'emergenza Coronavirus. A far aprire il fascicolo e' stata soprattutto la scritta "Fontana assassino" comparsa nelle scorse settimane su un muro di Crescenzago, quartiere alla periferia Sud di Milano, e rivendicata dai Carc, i Comitati di Appoggio alla Resistenza Comunista; a cio' si aggiungevano le decine di messaggi con minacce e insulti raccolti dal legale Jacopo Pensa in un dossier intitolato "clima d'odio". Non si e' trattato comunque di una denuncia formale, ma solo di una produzione documentale; assieme al suo legale, il governatore valutera' se presentare una querela.