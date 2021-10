Minacce no Green Pass al sindaco: disposte misure di sicurezza per Sala

Dopo le minacce ricevute sui social da frange estreme dei No Green Pass, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito questa mattina in Prefettura, ha stabilito di aumentare la sorveglianza a tutela del sindaco Giuseppe Sala, in particolare per gli eventi cui partecipa e per la sua abitazione. Nei giorni scorsi scorsi sulla piattaforma Telegram sono state pubblicate le utenze telefoniche e l'indirizzo di domicilio del sindaco. Non è la prima volta - ricorda Mianews - che iniziative di tutela sono disposte per la protezione di Sala: già nel 2017 il sindaco era stato oggetto di minacce da parte di gruppi di estrema destra e, in quell'occasione, l'allora questore Marcello Cardona decise misure di sorveglianza attiva.