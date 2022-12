Minacciava passanti con coltello, arrestato 32enne

A Milano, in piazza Duca d'Aosta, i Carabinieri della Stazione Duomo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un cittadino tunisino di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti.

I Carabinieri sono stati allertati da un cittadino italiano di 29 anni

Dalle ricostruzioni, l'uomo avrebbe minacciato alcuni passanti nel piazzale davanti alla stazione centrale servendosi di un coltello da cucina. I Carabinieri sono stati allertati da un cittadino italiano di 29 anni, addetto alla sicurezza nello scalo ferroviario. Il 32enne è stato bloccato dai militari nelle vicinanze e il coltello sequestrato.