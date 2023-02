Mirabelli (PD) entusiasta per Schlein: "C'è voglia di cambiamento"

“Il risultato non scontato ottenuto da Elly Schlein nei circoli di Milano conferma che c’è, anche tra gli iscritti, nella realtà più innovativa del Paese, una volontà di cambiamento radicale che si incontra con la sua proposta. Elly Schlein può davvero rappresentare la discontinuità necessaria per tornare in sintonia con chi ci ha sentiti distanti e un PD che su diseguaglianze, ambiente e lavoro dice parole chiare e nette. Domenica 26 febbraio c’è l’occasione di cambiare e rigenerare davvero il PD. E’ importante che tante e tanti partecipino alle Primarie e sostengano Elly Schlein per dare forza all’opposizione al Governo delle destre”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.