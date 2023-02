Mirabelli: "Schlein non è ko del riformismo. Serve opposizione alla destra"

“Più di un milione di persone ieri hanno votato per le Primarie del PD e hanno dato due messaggi chiari. Il PD è un grande partito capace di mobilitare tante donne e tanti uomini che continuano a riporre in esso speranze di cambiamento e di giustizia sociale. Ha vinto Elly Schlein che ha saputo incarnare la voglia e la necessità di innovazione dicendo parole chiare e nette su lavoro, precarietà ambiente, diritti, lotta alle diseguaglianze. Non serviva un congresso “normale”, “ordinario” serviva una scelta di discontinuità che fosse credibile fuori da noi e capace di parlare ai tanti che si sono allontanati e Schlein lo è.

Mirabelli: "Avere posizioni chiare e radicali non significa essere minoritari o massimalisti"

Ora il PD può ripartire e costruire l’opposizione al Governo di destra. Chi oggi cerca di raccontare strumentalmente che l’elezione di Schlein rappresenta la sconfitta dei riformisti, sbaglia. Avere posizioni chiare e radicali non significa essere minoritari o massimalisti ma semplicemente ricostruire credibilità e una idea di futuro. D’altra parte il risultato di Milano, dove Schlein ha ottenuto il 70% dei consensi in città metropolitana, ci dice che la nuova Segretaria vince dove il PD governa e rappresenta modernità e innovazione”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato.