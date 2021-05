Mirko Pallera (Ninja Academy) racconta chi ha saputo reinventarsi. Intervista



Libertà, sicurezza e smartworking. Potrebbero essere queste le parole chiave del tour promosso in vista di N-Conference del 27 e 28 maggio. Mirko Pallera, direttore di Ninja Academy e organizzatore dell’evento è in smart working sul Ninja Van dotato di pannelli solari e dell’innovativo wifi 5G alla ricerca delle storie delle aziende che riscrivono il futuro. Non a caso chiamate “Unbreakable stories”.



“Volevo raccontare la voglia di muoversi e uscire in sicurezza ma anche come si sta trasformando il mondo del lavoro. Un mezzo del genere è completamente sicuro e dotato di tutti i confort. Si ha la possibilità di lavorare con file anche molto pesanti”, spiega Mirko Pallera ad Affaritaliani.it Milano. Che aggiunge: “Racconto in tempo reale quello che faccio e quello che sto scoprendo giorno dopo giorno, in cerca di progetti e aziende che hanno saputo reinventarsi e trovare nuove strade”.



Certo, le difficoltà non mancano nemmeno con le migliori attrezzature tecnologiche disponibili, come il primo e unico router che permette di navigare in mobilità in 5g, che però non sempre ha il segnale telefonico in grado di farlo funzionare correttamente. Ma Pallera può essere considerato un pioniere, e non da oggi: “Sto seguendo un itinerario che vuole descrivere il futuro nell’evento che ci sarà il 27 e il 28 maggio. Come nel 2004 abbiamo raccontato per primi i social e quello che sarebbe stato il marketing digitale, oggi stiamo cercando di raccontare le realtà che si stanno reinventando, storie di rinascita di chi durante il lockdown ha capito non solo come andare avanti, ma come crescere”.



In questo senso “lo stop forzato dovuto al Covid - sottolinea Pallera - “è stata l’occasione per lavorare sulle proprie zavorre e lacune e ha accelerato la necessità di innovare. Quando la strada che hai sempre seguito non funziona più o ti rassegni o puoi trasformare, con molte energie, la tua struttura”.



L'APPUNTAMENTO

N-Conference del 27 e 28 maggio



Il punto di arrivo del Ninja Van sarà “N- Conference 2021 – Unbreakable Companies”, evento digitale promosso daNinja Academy con il supporto di TIM, AW LAB e Banca Sella, che si pone l’obiettivo di raccontare storie, strategie evisioni di aziende che, sfruttando il digitale e la tecnologia, si sono dimostrate unbreakable e sono state capaci disuperare la crisi e di emergere anche in un momento così drammatico come una pandemia.L'evento, trasmesso in diretta dagli studi di Fandango Creators, Technical Partner dell’evento digitale, sarà gratuitonella versione in live streaming. Le aziende che vorranno accedere a un'esperienza formativa più completa potrannoacquistare un Ticket PRO. Si prevede un pubblico di oltre 3.000 persone. Tra queste anche manager, imprenditori,startupper, investitori e professionisti del marketing e del digitale.



Oltre 25 i top speaker tra i quali Fernando Machado, pluripremiato direttore marketing di Burger King International e oggi Chief Marketing Officer di Activision: sarà lui a tenere una speciale Masterclass e a raccontare i cambiamenti del settore della comunicazione in questo ultimo anno.



Saranno presenti Bruno Bertelli Global CCO di Publicis e creativo più premiato al mondo, Quang Ngo Dinh, VP Marketing Consumer TIM che racconterà il vero significato della “gigabit society”, Jasmine Fage, COO e Co-founder di Goggo Network, piattaforma di auto a guida autonoma, Matteo Demonte, autore di “Chinaman. Un secolo di cinesi a Milano” che racconterà la storia dell'ingegnere cinese a capo del progetto che in Olivetti diede vita al primo computer a transistor, Paola Zukar, founder di TRX Radio e manager dei rapper Madame, Fabri Fibra e Marracash. E ancora Vincenzo Riili, direttore marketing di Google Italia e Nik Roope, co-founder di Lovie Awards, il premio europeo della creatività digitale, Laura Fineo responsabile marketing Banca Sella e Antonio Marrari, head of marketing AW LAB .



“Abbiamo voluto riunire il meglio del business italiano e internazionale per da un segnale forte di rinascita a tutte le aziende italiane – spiega ancora Mirko Pallera – Grazie alle storie che andremo a raccontare cercheremo di aiutare le imprese italiane a guardare al futuro con ottimismo, dando strumenti e azioni che possano portarle non solo ad uscire dalla crisi post Covid ma a tornare vincenti e a imporsi sul mercato: in ogni crisi occorre trovare la chiave per uscirne più forti e rafforzati e i protagonisti di N-Conference ci racconteranno come fare”.