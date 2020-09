Miss Italia Lombardia torna a Crema dopo 11 anni

Dopo il grande risultato a settembre 2019 con l’elezione della lombarda Carolina Stramare Miss Italia 2019, ora Alessandra Riva, agente Regionale Miss Italia Lombardia vuole dare alle ragazze lombarde l’opportunità di rimettersi in gioco come sta facendo tutta Italia. A settembre sia Casting che selezioni sono ripartiti, e Domenica prossima 13 settembre il concorso più importante d’Italia torna a Crema dopo ben 11 anni. Alessandra Riva vuole ripartire anche con le selezioni ma una cosa è certa: bisogna ricominciare con entusiasmo ma anche con tanta responsabilità. Mettendo in pratica ogni accortezza per rispettare le regole organizzative degli spettacoli.

Alessandra Riva e Diego De Leva titolare del Caffè Verdi, Via Luigi Cadorna 4 Crema, hanno voluto organizzareun appuntamento con la bellezza, ma non solo: sfilate di moda, musica e divertimento, per il pubblico del territorio e del concorso, gestendo però l’affluenza con le prenotazioni per garantire al meglio la tutela delle normative Covid Vigenti.

MADRINE della serata Martina Tradati da Segrate che l’anno scorso ad agosto ha vinto il titolo di Miss Mascotte 2019 e quindi quest’anno parteciperà alle regolari finali regionali della Lombardia e la giovanissima Martina Broggi 17 anni da Milano che settimana scorsa ha vinto il titolo di Miss Mascotte Golf Club Franciacorta. Le due bellissime Miss saranno inviate social durante la giornata e ci faranno conoscere in anteprima le concorrenti.

Programma della giornata:

h 13.00 Ritrovo e casting nuove iscritte

h 14.00 arrivo concorrenti

h 15.00 prove - Continueremo nel pomeriggio con lo shooting fotografico delle ragazze

h 19.30 aperitivo e brindisi con le miss

h 20.30 inizio spettacolo Miss Crema 2020