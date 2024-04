Miu Miu lancia il suo primo club letterario a Milano

Miu Miu lancia il suo primo club letterario. L'iniziativa il 17 e 18 aprile dalle 15 alle 21 presso il circolo filologico di Milano con il progetto "Writing Life’: due giornate incentrate sull’opera di Sibilla Aleramo e Alba De Céspedes". In programma conversazioni, performance dal vivo e intrattenimento. La nota del luxury brand spiega che l'idea nasce dal "prezioso retaggio dei salotti letterari e dei collettivi di artisti europei per fare da specchio alle vite delle donne del passato e del presente attraverso la parola scritta”.

Focus su "Una donna" di Aleramo e "Quaderno proibito" di De Céspedes

Primo focus su "Una donna" di Aleramo e "Quaderno proibito" di De Céspedes: "Entrambe le opere testimoniano il potere della scrittura come mezzo creativo che, per secoli, ha consentito alle donne di esprimere i propri pensieri, desideri e ideologie, affermando la propria indipendenza e lasciandola in eredità alle generazioni future”.

Tavole rotonde e performance curate da Olga Campofreda, tra le relatrici Jhumpa Lahiri, vincitrice del Premio Pulitzer 2000; Claudia Durastanti, finalista al Premio Strega; la scrittrice Sheila Heti, Viola Di Grado, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2011; Selby Wynn Schwartz, selezionata al Booker Prize, e Xiaolu Guo, britannica nata in Cina, romanziera, autrice di memoir e regista. I panel saranno moderati dalla scrittrice e curatrice Lou Stoppard e dall’autrice, presentatrice e giornalista Zin Tsjeng.