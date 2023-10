Il bilancio di sostenibilità 2022 di MM

È stato pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022 di MM, lo strumento che ogni anno monitora e racconta l’impegno dell’azienda milanese a favore dell’ambiente e delle persone. Questo Bilancio fotografa un anno di grandi sfide, anche per la difficile situazione geopolitica che ha caratterizzato l’esercizio concluso e fortemente influenzato l’economia reale e i mercati finanziari. In questo scenario complesso, MM, società totalmente partecipata dal Comune di Milano, ha continuato a garantire la qualità dei servizi essenziali gestiti per la città, ricorrendo a soluzioni sempre più efficienti, efficaci e smart.

Va ricordato che MM è una realtà unica nel panorama nazionale per la tipologia e la varietà dei servizi gestiti. Nata nel 1955 come società di ingegneria, negli anni ha ampliato sempre più il proprio perimetro di azione. Quest’anno festeggia i venti anni della gestione del Servizio Idrico integrato della città. Non solo, nel 2014 il Comune di Milano le ha affidato la gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica. A queste si sono aggiunte altre attività, tra cui il facility management del patrimonio comunale di edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà del Comune e in gestione a Milanosport.

La dimensione pubblica di MM e l'equilibrio tra obiettivi economici, ambientali e sociali

Tutte le attività hanno però un denominatore comune nelle competenze di ingegneria messe a servizio dei cittadini per rispondere ai bisogni della comunità. A questa dimensione “pubblica” corrisponde necessariamente l’equilibrio tra gli obiettivi economici, ambientali e sociali.

Dunque, oggi MM è partner strategico del Comune di Milano per le attività di sviluppo, gestione e riorganizzazione della città, dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni immobiliari pubblici, in un’ottica di riqualificazione urbana. Queste competenze hanno consentito di essere partner affidabile in progetti in diverse città italiane, così come di misurarsi anche sui mercati internazionali, con partnership in Colombia, Grecia, India e Israele.

Per ognuno dei settori di attività, MM ha raggiunto risultati rilevanti, mettendo al centro le persone. Infatti, le donne e gli uomini impegnati in azienda sono fondamentali per poter raggiungere traguardi ambiziosi. Anche nel 2022, come emerge dal Bilancio di Sostenibilità, i dipendenti sono cresciuti (+3,6% rispetto al 2021), con contratti a tempo indeterminato nella quasi totalità dei casi (97%) e puntando sui giovani (il 22% dei nuovi assunti hanno meno di 30 anni). E zero infortuni gravi sul lavoro.

Sul fronte del contrasto ai cambiamenti climatici anche nel 2022 i consumi di energia elettrica sono coperti per il 100% da fonti rinnovabili e sono state ridotte del 9% le emissioni di gas climalteranti rispetto all’anno precedente. Così, sul fronte della transizione ambientale, il 99,3% dei rifiuti non pericolosi sono stati inviati a recupero mentre grazie ai due impianti di San Rocco e Nosedo, MM è in grado di recuperare e depurare il 100% degli scarichi fognari cittadini e di destinarli al riutilizzo irriguo. Anche il 100% dei fanghi biologici da depurazione sono inviati a recupero o riutilizzati in agricoltura. Non va infine dimenticato l’impegno sul fronte delle attività didattiche realizzate presso la Centrale dell’Acqua, il museo di impresa di MM, che hanno coinvolto oltre 6.300 studenti di tutte le età.

MM e la gestione del servizio idrico di Milano

E proprio con riferimento al tema della risorsa idrica va ricordato l’impegno rivolto ai cittadini: MM gestisce un servizio che serve un territorio con una popolazione di circa 2 milioni di persone. L’acqua di Milano, buona e sicura perché costantemente controllata, viene prelevata dalla falda grazie a 588 pozzi e distribuita da una rete di tubature di 2.250 km (mentre sono 1.635 i km di fognature che recuperano l’acqua e la inviano ai due depuratori). Oltre alle 641 vedovelle sparse per la città insieme alle 52 Case dell’acqua. Sulle casette vengono effettuati continui controlli per garantirne la qualità e la sicurezza alimentare, sono infatti dotate di sensori di controllo che trasmettono costantemente i principali parametri qualitativi al laboratorio di analisi di MM. Nel 2022 sono stati erogati 10.103.524 litri di acqua di cui 5.722.791 litri naturale e 4.380.733 litri gasata, con un risparmio di oltre 269 tonnellate di plastica e di più di 313 tonnellate di CO2.

Va ricordato che l’acquedotto di Milano ha ridotto le perdite al 14% a fronte di una media nazionale del 41%.Tra i risultati rilevanti che emergono dal nuovo Bilancio di Sostenibilità, curato dalla Funzione Corporate Social Responsability della Direzione Amministrazione Finanza Controllo e Regolazione, non possono mancare quelli relativi alla cura della città, con un impegno costante sul fronte della mobilità sostenibile, l’edilizia residenziale pubblica e la manutenzione del territorio, impianti e infrastrutture.

Milano, lo storico traguardo dell'apertura del primo tratto della M4

Solo per citare alcuni esempi, il 2022 si è chiuso festeggiando un traguardo storico per Milano con l’apertura del primo tratto della linea metropolitana M4, dove MM è impegnata come Direzione Lavori e nella comunicazione dei lavori e nel dialogo con i cittadini. Inoltre, l’attività costante e quotidiana per la gestione del patrimonio ERP di proprietà del Comune di Milano, ossia 40mila unità tra abitazioni, box, posti auto e locali adibiti ad usi diversi, che si è sviluppato non solo sul fronte della cura strutturale (progettazione ed esecuzione lavori in caso di riatti, interventi su ascensori, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.) ma anche nel contrasto a morosità e abusivismo e nel rapporto con gli inquilini. Cura della città ha significato anche garantire lavori di manutenzione ordinaria, periodica, programmata e di pronto intervento, per conto del Comune di Milano, su 562 edifici scolastici (7.079 interventi eseguiti nel 2022) e 26 impianti sportivi (467 interventi).