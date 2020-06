Mobilità umana e workspace, nasce "Human Mobility"

Nasce "Human Mobility", società specializzata nelle soluzioni per la mobilità umana nel workspace. Vi partecipa con il 51% del capitale Be, gruppo quotato al segmento Star. L'idea è di Stefano Quintarelli, Luca Mastrostefano e Marco Locatelli ed è già in rampa di lancio una App corporate particolarmente evoluta ed innovativa per il social distancing e l'alerte notification. Applicazione che sta naturalmente già suscitando l'interesse degli addetti ai lavori in questa fase di post lockdown.

Spiega la nota del gruppo: "Obiettivo è non solo quello di dare uno strumento ad alto impatto per il ritorno alla normalità ma il disegnare un intero ecosistema di servizi pensati facilitare la vita e gli spostamenti delle persone in azienda"

"L’iniziativa viene alla luce dopo un intenso lavoro svolto nel corso degli ultimi tre mesi - dichiara Stefano Achermann, Amministratore delegato del Gruppo Be, Shaping The Future - da un team di professionalità eccellenti che hanno lavorato senza sosta per realizzare un eco-sistema evoluto per la gestione di soluzioni in mobilità destinate a grandi aziende. La nostra App è un oggetto davvero “bello e funzionale” che sta vincendo più di un percorso di selezione e che, in questo momento, è in fase di test preliminare su due delle maggiori aziende italiane per oltre 100.000 utenti attesi. Siamo solo agli inizi di questo viaggio che si arricchirà di molteplici casi d’uso ben oltre il supporto alla gestione della pandemia.”

Luca Mastrostefano è un ingegnere informatico di 29 anni inventore di Covid Comunity Alert uno dei primi protocolli basati su Bluetooth per la notifica dell'esposizione a possibili contagi per l'emergenza Covid-19. Luca guida un team globale di 35 persone, collaborando con MIT, University of Southern California e Universidade Federal de Santa Catarina, nella creazione ed implementazione di un open-source protocol alla base di molte applicazioni in corso di sviluppo in diversi stati del mondo.

Le soluzioni aziendali di “Human Mobility Srl” per la rilevazione ed il dialogo tra terminali mobili sono superiori a quelle sin qui diffuse per la capacità dei suoi algoritmi proprietari di elaborare una molteplicità di segnali da insiemi di terminali in situazione di prossimità. Appositi database con dati relativi al segnale dei più diffusi Smartphone in commercio permettono l’effettiva calibrazione delle rilevazioni. Eleganti soluzioni di interazione con sistemi IOS ed Android fanno della soluzione uno strumento adattabile ad una molteplicità di casi d’uso.

Be ha messo a disposizione le sue competenze, i suoi migliori talenti e la sua rete di relazioni. Il primo risultato è un “App per il Social Distancing, la Gestione degli Assembramenti e la Notifica dei Contatti” solida e molto ricca di casi d’uso destinata al supporto del mondo corporate in questa difficile fase di riapertura. L’App, disponibile in 8 diverse lingue, è parte di un ecosistema trasparente e pienamente interconnesso con oggetti wearable e sensoristica per la gestione degli spazi, nel pieno rispetto della privacy dell’individuo.